Спорт 11 августа 2023, 18:32 Полузащитник «Зенита» решил покинуть команду Журналист Карпов: полузащитник «Зенита» Барриос скоро покинет клуб Telegram

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Полузащитник петербургского «Зенита», 29-летний Вильмар Барриос «решительно настроен» покинуть клуб. Об этом сообщил в Telegram журналист Иван Карпов.

По его данным, «Зенит» обманул его, не пожелав продать «Ноттингему», который предложил футболисту контракт еще зимой. Английский клуб был готов выкупить игрока за 11,5 миллиона евро. Барриос решил обсудить это с командой, и руководство попросило его не уходить до лета, подождать до конца сезона.

«Вильмар из уважения к „Зениту“ согласился подождать, хоть на тот момент ему уже были куплены билеты в Лондон. В апреле игрок и его будущий клуб согласовали условия личного соглашения», — продолжил журналист.

Однако летом ФИФА изменила правила приостановки контрактов легионеров, и за Барриоса предложили уже четыре миллиона евро. «Зенит» отказался от сделки, заявив, что не отпустит его меньше чем за 20 миллионов, несмотря на прежние договоренности. Однако игрок «мечтает уехать», и в английском клубе об этом знают. Сейчас команда готовит новый оффер — на 8,5 миллиона долларов плюс три миллиона бонусами.

Карпов отметил, что адвокаты Барриоса изучают юридические аспекты ситуации и готовы даже добиться его ухода «с помощью силы». Сам футболист «уже разочарован» поведением «Зенита» и с нетерпением ждет ухода.