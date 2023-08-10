Спорт 10 августа 2023, 22:24 Полузащитник «Зенита» Мостовой месяц не выйдет на поле из-за травмы бедра

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Футболист клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Андрей Мостовой не сможет принять участие в играх и тренировках в течение ближайшего месяца. Спортсмен получил травму бедра. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу клуба.

Спортсмен пострадал во время матча с «Динамо» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Мостовой пропустит матч против воронежского «Факела», который пройдет 13 августа.

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«Футбольный клуб „Зенит“ желает Андрею Мостовому скорейшего возвращения на футбольное поле!» — указали в сообщении.