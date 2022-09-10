Полузащитник «Зенита» Михайлов сменил клуб | 360°

Спорт 10 сентября 2022, 00:45 Поделиться Telegram

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Viber Полузащитник «Зенита» Михайлов сменил клуб

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Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов перешел в другой клуб. Он стал вторым спортсменом за день, который ушел из состава петербургской команды. Об этом сообщила «Свободная Пресса».

Спортсмен перешел в нижегородский клуб «Пари НН». До конца текущего сезона 19-летний футболист будет выступать за команду на правах аренды.

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Ранее спортсмен находился в аренде в немецком «Шальке». Он сыграл в десяти матчах и забил один гол.

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