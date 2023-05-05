Спорт 05 мая 2023, 23:10 Полузащитник «Зенита» Кузяев может присоединиться к клубу «Ференцварош»

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Венгерский клуб «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова заинтересовался полузащитником «Зенита» и сборной России Далером Кузяевым. Об этом сообщил «Спорт Экспресс».

На данный момент футболист заинтересован в том, чтобы присоединиться к европейскому клубу. В рядах своей команды его хотел бы видеть главный тренер Черчесов. Он уже успел познакомиться к игрой Кузяева по совместной работе в сборной России, написала «СвободнаяПресса».