Полузащитник «Зенита» Барриос сдал положительный тест на ковид

Обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию не прошел полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос. Как сообщила пресс-служба клуба, колумбийского футболиста отправили на обязательный карантин.

Тест спортсмен сдавал в рамках тренировочных сборов. В данный момент он чувствует себя хорошо и ждет результатов повторного анализа.

Из-за положительного теста Барриос пропустит 1/8 финала Бетсити — Кубка России, где «Зенит» Сыграет против тульского «Арсенала».

Не выйдет на поле и нападающий Сердар Азмун, который восстанавливается после полученной травмы.

Барриосу 27 лет, он выступает за «Зенит» с февраля 2019 года, став за это время двукратным чемпионом России. В текущем сезоне он провел 23 матча в разных турнирах, отдав одну голевую передачу.