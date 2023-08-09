09 августа 2023, 17:09
Полузащитник «Зенита» Барриос пропустит один матч РПЛ из-за красной карточки
КДК: полузащитника «Зенита» Барриоса дисквалифицировали на один матч
Полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Вильмара Барриоса дисквалифицировали на один матч Российской премьер-лиги по решению Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита» со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.
Барриос получил красную карточку в добавленное время матча третьего тура РПЛ против столичного клуба «Динамо» 6 августа. СМИ писали, что полузащитника сине-бело-голубых могут дисквалифицировать сразу на несколько матчей. Однако РФС, изучив обстоятельства домашней встречи с «Динамо», решили оставить в силе дисквалификацию колумбийского футболиста на одну игру.
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В итоге Вильмар Барриос пропустит только домашний матч против «Факела», который состоится 13 августа. Игра на «Газпром Арене» начнется в 17:30.
В пятом туре РПЛ, где предстоит сразиться с московским «Спартаком», колумбиец уже сможет поучаствовать. Матч пройдет 20 августа.
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