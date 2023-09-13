13 сентября 2023, 18:51
Полузащитник Владислав Карапузов отметил, что главный тренер «Пари НН» в жизни очень раскрепощенный человек
Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов в разговоре с изданием «РБ Спорт» дал характеристику главному тренеру команды Сергею Юрану.
По словам футболиста, в жизни он обычно раскрепощенный, может шутить и смеяться. Что же касается тренировок, то там он предельно строгий, написал сайт newsnn.ru.
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Карапузов также признался, что разговор с Юраном повлиял на его решение перейти в «Пари НН».
Футбол
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