Полузащитник Витсель подписал контракт с «Атлетико»

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель подписал контракт с «Атлетико». Такой информацией поделился президент клуба Энрике Сересо. Об этом сообщил RT со ссылкой на Mundo Deportivo.

«У нас уже есть Витсель, практически все готово. Придется подождать несколько дней или недель до официального объявления, и дело сделано», — рассказал Энрике Сересо.

33-летний спортсмен подписал контракт на один год с возможностью продления.

Ранее он выступал за «Боруссию». В текущем сезоне он принял участие в 40 матчах и смог принести команде два гола.