13 марта 2023, 17:59
Полузащитник Вильмар Барриос пропустит следующий матч «Зенита»
Вильмар Барриос не сможет принять участие в ближайшем матче ФК «Зенит». Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на слова тренера команды Сергея Семака.
«У Барриоса есть повреждение связки, сколько займет реабилитация, мы пока не знаем — ждем консультаций со специалистами. В скором времени будет понятно, но в любом случае ближайший матч он пропустит», — сказал Семак.
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Как добавил RT, Вильмар Барриос травмировался во время матча с ФК «Химки», который проходил в рамках 19-го тура РПЛ. Несмотря на это, сине-бело-голубые одержали победу по результатам встречи.
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