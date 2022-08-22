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    22 августа 2022, 16:34

    Полузащитник ЦСКА Медина назвал Федотова отличным тренером

    Артур Блянихов

    Хавбек московских «армейцев» Хесус Медина рассказал «Чемпионату» о своих впечатлениях от работы с новым наставником клуба Владимиром Федотовым.

    «Федотов — отличный тренер. Постоянно старается улучшить нас. Он делает все для нас. С ним мы чувствуем себя уверенно. Наши успехи связаны с этим», — цитирует футболиста РИА ФАН.

    Федотов стал главным тренером ЦСКА нынешним летом. Он сменил на этом посту Алексея Березуцкого. Ранее под руководством Федотова «Сочи» удалось завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги.