Спорт 26 января 2023, 18:50 Полузащитник Сперцян заинтересовал «Фиорентину»

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Хавбек «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян попал в сферу интересов итальянской «Фиорентины». Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

По словам источника, «Фиорентина» хотела заключить соглашение с футболистом еще летом прошлого года. Однако переговоры с боссами краснодарской команды ни к чему не привели.

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В текущем сезоне полузащитник отыграл 21 матч и записал в свой актив 10 голов, а также отметился шестью результативными передачами.