Полузащитник «Спартака» Зиньковский получил травму

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «Чемпионату» о травмировании хавбека команды Антона Зиньковского.

Зиньковский травмировался в матче с воронежским «Факелом». Он получил повреждение связок плечевого сустава.

«В результате обследования можем говорить, что ориентировочный срок восстановления — три недели», — уточнил Зеленов.

«Свободная пресса» написала, что таким образом полузащитник пропустит матчи с «Зенитом», «Ростовом», «Локомотивом» и «Факелом».