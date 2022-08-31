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    31 августа 2022, 14:02

    Полузащитник «Спартака» Зиньковский получил травму

    Артур Блянихов

    Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «Чемпионату» о травмировании хавбека команды Антона Зиньковского.

    Зиньковский травмировался в матче с воронежским «Факелом». Он получил повреждение связок плечевого сустава.

    «В результате обследования можем говорить, что ориентировочный срок восстановления — три недели», — уточнил Зеленов.

    «Свободная пресса» написала, что таким образом полузащитник пропустит матчи с «Зенитом», «Ростовом», «Локомотивом» и «Факелом».