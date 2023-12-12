12 декабря 2023, 17:21
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет клуб в конце сезона
Нигерийский и английский футболист, полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес покинет клуб летом 2024 года. Об этом сообщил сайт «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что руководство столичной команды не планирует продлевать действие соглашений с игроком. Контракт полузащитника рассчитан до конца сезона.
Реклама
Как сообщил RT, Виктор Мозес сыграл за «Спартак» 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Футбол
Реклама
Реклама