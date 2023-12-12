Спорт 12 декабря 2023, 17:21 Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет клуб в конце сезона

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Нигерийский и английский футболист, полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес покинет клуб летом 2024 года. Об этом сообщил сайт «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что руководство столичной команды не планирует продлевать действие соглашений с игроком. Контракт полузащитника рассчитан до конца сезона.

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Как сообщил RT, Виктор Мозес сыграл за «Спартак» 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.