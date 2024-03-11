Спорт 11 марта 2024, 14:13 Полузащитник «Спартака» Умяров назвал ошибкой запоздалое решение менять тактику в матче с «Факелом»

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«Спартаку» следовало менять тактику и подстраиваться под игру в матче с «Факелом», однако это произошло слишком поздно. Таки образом в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал проигрыш московской команды полузащитник Наиль Умяров.

По его словам, план тренерского штаба не сработал.

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«Надо было под это подстраиваться и менять игру. Все хотели играть правильно: не выбивать мяч, выходить через пас. Во втором тайме изменили, но оказалось, что было поздно», — процитировал kp.ru футболиста.

Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу «Факела». Сейчас москвичи находятся на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ.