Полузащитник «Спартака» Ломовицкий подпишет контракт с «Рубином» на этой неделе

«Спартак» согласовал условия перехода полузащитника Александра Ломовицкого в казанский «Рубин». Столичному клубу выплатят за игрока 1,6 миллиона евро. Об этом написало издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне 23-летний россиян находился в аренде у тульского «Арсенала». В этом сезоне ему удалось провести 14 матчей за «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметится одной результативной передачей, сообщила «Газета.ru».

В следующем туре «Рубину» предстоит встретиться с петербургским «Зенитом». Матч состоится 27 февраля. «Спартак» в этот же день проведет игру с ЦСКА.