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05 сентября 2022, 19:09

Полузащитник «Спартака» Литвинов выбыл на несколько недель из-за травмы

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Игрок московского «Спартака» Руслан Литвинов пропустит несколько игр из-за повреждения, полученного в матче против «Зенита». Об этом сообщил «Чемпионат».

По словам главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова, восстановление Литвинова займет несколько недель.

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«Полузащитник нашей команды Руслан Литвинов, который получил травму в матче с „Зенитом“, прошел обследование. У россиянина — повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель», — процитировало РИА ФАН слова главы пресс-службы.

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Руслан Литвинов получил травму во время второго тайма на стадионе «Открытие Банк Арена».

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