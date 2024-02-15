Спорт 15 февраля 2024, 14:22 Полузащитник «Спартака» Лайкин перешел в тульский «Арсенал»

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Полузащитник столичного «Спартака» Максим Лайкин перешел в тульский футбольный клуб «Арсенал» на правах аренды. Об этом сообщила «Свободная пресса».

О трансфере футболиста официально заявило руководство тульской команды. Игрок уже прибыл в расположение нового клуба, соглашения с ним будут действовать до конца текущего сезона.

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Отмечается, что после окончания срока аренды у «Арсенала» не будет права на выкуп Максима Лайкина.