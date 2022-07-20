Полузащитник «Сочи» Жоазинью заявил, что не жалеет о решении получить российский паспорт

Бразильский футболист Жоазинью, выступающий за «Сочи», рассказал журналистам kp.ru, что не жалеет о решении получить российское гражданство. Ему выдали российский паспорт еще в 2016 году.

При этом полузащитник не уверен, останется ли в России после окончании карьеры.

«Не знаю, не знаю. Еще об этом не думал. Сам приму решение позже», — сказал он.

Жоазиньо также отметил, что никто из легионеров «Сочи» не думал приостановить контракт с клубом.

«Все легионеры, которые играли рядом со мной, не думали об этом. Поэтому и обсуждать было нечего. Ну, и со мной никто не общался по этому поводу. Вообще, сложно обсуждать эту тему. Но, думаю, футболисты сами принимают решение исходя из своих желаний. Как кому будет лучше. Мне кажется, это больше личный вопрос игроков», — добавил футболист.

Накануне нового сезона 33-летний игрок продлил контракт с «Сочи» еще на один сезон.