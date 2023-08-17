Спорт 17 августа 2023, 16:43 Полузащитник «Штутгарта» Ватару Эндо перейдет в «Ливерпуль» за 18 миллионов евро

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Полузащитник «Штутгарта» Ватару Эндо может перейти в «Ливерпуль» в ближайшее время. Такой информацией поделился журналист Фабирицио Романо. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В четверг спортсмен должен пройти медобследование, после чего он подпишет контракт с английским клубом. За переход «Ливерпуль» планирует отдать 18 миллионов евро.

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В прошлом сезоне спортсмен принял участие в 40 матчах во всех турнирах за «Штутгарт». Он забил шесть мячей и выполнил пять голевых передач.