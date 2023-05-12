12 мая 2023, 00:23
Полузащитник Шитов попал в сферу интересов «Локо»
Руководство московского «Локомотива» рассматривает вариант с подписанием хавбека самарских «Крылышек» Владислава Шитова. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, Шитов может оказаться в составе «красно-зеленых» уже этим летом. Инсайдер утверждает, что кандидатура 19-летнего футболиста рассматривается «железнодорожниками» как замена Ивану Игнатьеву, который уйдет из команды после окончания нынешнего сезона. Уточняется, что самарский клуб готов продать Шитова за 300 миллионов рублей.
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ФК Локомотив
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