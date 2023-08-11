Спорт 11 августа 2023, 13:05 Полузащитник Шатов временно приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем

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Полузащитник «Урала» Олег Шатов временно не будет выходить на поле из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу уральского клуба.

Спортсмен рассказал, что воспользуется паузой, чтобы направить внимание на учебу.

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«Желаем Олегу Шатову успехов в учебе и дальнейшей карьере, какой бы она ни была: игровой или тренерской», — говорится в сообщении клуба.

В розыгрыше чемпионата России Шатов провел четыре матча без каких-либо результативных действий.