11 августа 2023, 13:05
Полузащитник Шатов временно приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем
Полузащитник «Урала» Олег Шатов временно не будет выходить на поле из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу уральского клуба.
Спортсмен рассказал, что воспользуется паузой, чтобы направить внимание на учебу.
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«Желаем Олегу Шатову успехов в учебе и дальнейшей карьере, какой бы она ни была: игровой или тренерской», — говорится в сообщении клуба.
В розыгрыше чемпионата России Шатов провел четыре матча без каких-либо результативных действий.
Футбол
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