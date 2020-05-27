Полузащитник сборной России U20 заинтересовал ЦСКА
Столичные армейцы присматриваются к хавбеку «Рязани» и сборной России U20 Михаилу Сентюрину. Об этом сообщил «Чемпионат».
Сентюрин признался, что не в курсе интереса клубов Российской Премьер-лиги к его кандидатуре.
«Сам я понимаю, что сейчас навряд ли готов заиграть в клубе высшей лиги. <…> В любом случае мне приятно слышать, что мной интересуются крупные клубы, но я стараюсь на этом не зацикливаться», — подытожил футболист.
По данным издания, прошлым летом к молодому полузащитнику проявляла интерес «Бенфика-Б» и «Уфа». Зимой 2018 года он был на просмотре у сербской «Црвены Звезды». В июне игрок будет свободным агентом.