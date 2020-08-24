Полузащитник ПСЖ поделился эмоциями после проигрыша «Баварии»

«Мы боролись до последней секунды. Мы отдали свои жизни за эту форму и всегда будем пытаться достичь максимума», — признался футболист.

По его словам, парижанам не удалось увенчать успехом этот год, но в футболе, как и в других видах спорта есть возможность взять реванш. Полузащитник выразил уверенность, что ПСЖ сможет сделать это.