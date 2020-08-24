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    24 августа 2020, 21:08

    Полузащитник ПСЖ поделился эмоциями после проигрыша «Баварии»

    Артур Блянихов

    Хавбек «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария на своей странице в Instagram прокомментировал поражение мюнхенской «Баварии» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Спортсмена процитировал RT.

    «Мы боролись до последней секунды. Мы отдали свои жизни за эту форму и всегда будем пытаться достичь максимума», — признался футболист.

    По его словам, парижанам не удалось увенчать успехом этот год, но в футболе, как и в других видах спорта есть возможность взять реванш. Полузащитник выразил уверенность, что ПСЖ сможет сделать это.

    Новости SMI.FM