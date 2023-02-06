Спорт 06 февраля 2023, 21:45 Полузащитник Прокопьев и ФК «Ботев» расторгли контракт

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Руководство болгарской команды «Ботев» и российский футболист Михаил Прокопьев расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Отмечается, что решение о досрочном расторжении договора футболист принял по личным причинам. В октябре прошлого года он перешел в «Ботев» из команды «Амкал». Его контракт с болгарским клубом был рассчитан на три года. Он успел отыграть за «Ботев» три матча и отметиться тремя результативными передачами.