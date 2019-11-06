Полузащитник оценил победу «РБ Лейпциг»

«Победа никогда не бывает легкой, но мы провели хорошую игру и заслужили победу, были лучшей командой сегодня», — заявил игрок.

Он отметил, что будет хорошим опытом будет игра с Россией, в случае если Дания пройдет на Евро. По словам Поульсена, Дзюба — один из лучших игроков команды, так как обладает «отличной техникой». Полузащитник также рассказал, что перед матчем игроки «разбирали Дзюбу отдельно» и посмотрели много матчей с его участием.

«Конечно, „РБ Лейпциг“ — сильнейшая команда в нашей группе, у нас девять очков. Сейчас у остальных команд почти одинаковая ситуация, каждый может обыграть каждого», — добавил Юссуф Поульсен.