Спорт 01 февраля 2024, 15:55 Полузащитник Модрич уйдет из «Реал Мадрида» по окончании сезона

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Хорватский полузащитник Лука Модрич не станет продлевать контракт с «Реал Мадридом». Сейчас 38-летний футболист рассматривает несколько вариантов будущего, написало издание Cadena SER.

По данным источника, Модричу поступали предложения из Саудовской Аравии. В случае отсутствия хороших контрактов футболист готов завершить карьеру, написал сайт kp.ru.

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Портал Transfermarkt оценивает трансфер Модрича в 10 миллионов евро.