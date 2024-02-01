01 февраля 2024, 15:55
Полузащитник Модрич уйдет из «Реал Мадрида» по окончании сезона
Хорватский полузащитник Лука Модрич не станет продлевать контракт с «Реал Мадридом». Сейчас 38-летний футболист рассматривает несколько вариантов будущего, написало издание Cadena SER.
По данным источника, Модричу поступали предложения из Саудовской Аравии. В случае отсутствия хороших контрактов футболист готов завершить карьеру, написал сайт kp.ru.
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Портал Transfermarkt оценивает трансфер Модрича в 10 миллионов евро.
Футбол
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