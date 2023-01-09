09 января 2023, 22:14
Полузащитник Мюллер решил остаться в сборной Германии
Хавбек мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер передумал завершать карьеру в сборной Германии. Об этом сообщил RT.
Мюллер признался, что он был раздосадован после матча с Коста-Рикой на чемпионате мира в Катаре. По его словам, это был грустный момент.«Сейчас я обдумал это и обменялся мыслями с Ханси Фликом. Пока я являюсь профессиональным футболистом, я всегда буду оставаться доступным для сборной», — заверил полузащитник.
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Уточняется, что в рамках группового этапа ЧМ немцы проиграли японцам, сыграли вничью с испанцами и победили Коста-Рику. В результате подопечные Флика заняли третье место в группе, уступив по разнице голов «красной фурии».
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Германия
Футбол
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