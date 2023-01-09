Спорт 09 января 2023, 22:14 Полузащитник Мюллер решил остаться в сборной Германии

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Хавбек мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер передумал завершать карьеру в сборной Германии. Об этом сообщил RT.

Мюллер признался, что он был раздосадован после матча с Коста-Рикой на чемпионате мира в Катаре. По его словам, это был грустный момент.

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Уточняется, что в рамках группового этапа ЧМ немцы проиграли японцам, сыграли вничью с испанцами и победили Коста-Рику. В результате подопечные Флика заняли третье место в группе, уступив по разнице голов «красной фурии».

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