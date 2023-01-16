Спорт 16 января 2023, 19:03 Полузащитник Михайлов: «Знаю, что ко мне был интерес из Европы»

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Хавбек клуба «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов обсудил с «Чемпионатом» возможность своего перехода в одну из европейских команд.

«Знаю, что ко мне был интерес из Европы. Вроде бы Нидерланды, Бельгия. Но потом они дали понять, что игроков из России звать не будут», — цитирует футболиста РИА ФАН.

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До нижегородской команды Михайлов выступал за немецкий «Шальке-04». Он отыграл за команду 10 матчей и записал в свой актив один гол и отметился одной результативной передачей.

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