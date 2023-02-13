Спорт 13 февраля 2023, 19:09 Полузащитник Малком рассказал, что испытывает в связи с сорвавшимся переходом в ПСЖ Полузащитник Малком заявил, что не расстроился из-за сорвавшегося перехода в ПСЖ

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Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» заинтересовался полузащитником петербургского «Зенита» Малкомом, однако трансферная сделка так и не состоялась. Спортсмен рассказал, какие эмоции испытывает по данному поводу. Об этом сообщило ИА НСН.

Спортсмен подчеркнул, что его польстил интерес топового французского клуба. Однако он не расстроился из-за сорвавшегося перехода. По его словам, желание ПСЖ заключить с ним контракт уже говорит о многом.

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«Внимание топ-клуба показательно и характерно. Но я был спокоен. Ждал, как будет развиваться ситуация. Итог истории никак на меня не повлиял», — сказал Малком.

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