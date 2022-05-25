Полузащитник Магомед Оздоев покинул «Зенит»

Полузащитник Магомед Оздоев ушел из петербургского футбольного клуба «Зенита». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу команды.

Оздоев являлся выходцем «Ангушта», 29-летний полузащитник играл в составе «Зенита» с 2018 года.

«Футбольный клуб „Зенит“ благодарит Магомеда Оздоева за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи. Спасибо, Мага!» — отметили в клубе.

В составе «Зенита» спортсмен выступил в 116 матчах. Ему удалось забить восемь мячей и сделать 18 результативных передач.