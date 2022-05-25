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    25 мая 2022, 22:30

    Полузащитник Магомед Оздоев покинул «Зенит»

    Арина Бобкова

    Полузащитник Магомед Оздоев ушел из петербургского футбольного клуба «Зенита». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу команды.

    Оздоев являлся выходцем «Ангушта», 29-летний полузащитник играл в составе «Зенита» с 2018 года.

    «Футбольный клуб „Зенит“ благодарит Магомеда Оздоева за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи. Спасибо, Мага!» — отметили в клубе.

    В составе «Зенита» спортсмен выступил в 116 матчах. Ему удалось забить восемь мячей и сделать 18 результативных передач.