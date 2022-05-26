Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход из команды 29-летнего полузащитника Магомеда Оздоева. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-служба клуба.

По словам Медведева, Оздоев предпочел выбрать «другой путь», вместо того, чтобы остаться.

«Любящий футбол в себе, а не себя в нем, Магомед мог остаться в „Зените“, но выбрал другой путь. От лица всего клуба желаю ему успехов в дальнейшей карьере!», — сказал он.

Медведев добавил, что спортсмен имел жесточайшую конкуренцию в команде, однако он не сдался и доказал, что заслуживает место в стартовом составе.

Магомед Оздоев провел за «Зенит» 116 матчей, отличился восьмью голами и отдал 18 результативных передач.