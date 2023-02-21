Спорт 21 февраля 2023, 16:41 Полузащитник Лука Модрич высказался о продолжении карьеры в мадридском «Реале»

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Хорват Лука Модрич заявил, что хотел бы остаться играть за «Реал», но так, чтобы заслужить это право. Об этом сообщил RT со ссылкой на Marca.

Модрич подчеркнул, что ему не нужны подарки. Поэтому он надеется, что контракт продлят благодаря его спортивным заслугам.

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«Не хочу, чтобы дело было в истории, в моих достижениях. Ничто не испортит моих отношений с „Реалом“. Это клуб всей моей жизни», — сказал футболист.

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Контракт Луки Модрича и мадридского ФК «Реал» истекает летом этого года.