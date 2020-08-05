Полузащитник «Локомотива» Фарфан покинул клуб
Московский футбольный клуб «Локомотив» не стал продлевать контракт с нападающим команды Джефферсоном Фарфаном. Он выступал за железнодорожников с 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
За четыре сезона игр в «Локомотиве» Фарфан дважды выигрывал Кубок России, один Суперкубок и становился чемпионом страны.
«Спасибо тебе за блестящую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов. Ты навсегда останешься в истории как один из самых ярких футболистов нашего клуба», — говорится в сообщении «Локомотива».
Всего Фарфан провел 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 результативных передач.
Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травмы колена. Кроме того, Фарфан стал первым футболистом Российской премьер-лиги, у которого диагностировали коронавирус. Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков тогда уточнил, что идут консультации с врачами о необходимости госпитализации спортсмена.