Полузащитник «Локомотива» Фарфан покинул клуб

За четыре сезона игр в «Локомотиве» Фарфан дважды выигрывал Кубок России, один Суперкубок и становился чемпионом страны.

«Спасибо тебе за блестящую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов. Ты навсегда останешься в истории как один из самых ярких футболистов нашего клуба», — говорится в сообщении «Локомотива».

Всего Фарфан провел 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 результативных передач.

Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травмы колена. Кроме того, Фарфан стал первым футболистом Российской премьер-лиги, у которого диагностировали коронавирус. Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков тогда уточнил, что идут консультации с врачами о необходимости госпитализации спортсмена.