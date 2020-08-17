Полузащитник «Локо»: мы упустили чемпионство из-за травм

Уточняется, что чемпионом страны по футболу в минувшем сезоне стал петербургский «Зенит», а «Локомотив» завершил турнир на втором месте.

По мнению Крыховяка, между клубами нет большой разницы, и москвичам по силам выиграть российский чемпионат. Главное, по словам футболиста, выложиться по максимуму и пройти всю дистанцию в таком же режиме.

«Потому что год назад мы хорошо стартовали, но нам сильно помешали травмы. Из-за них мы упустили чемпионство», — заметил спортсмен.