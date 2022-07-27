Хавбек Алексис Бека Бека в ближайшем будущем покинет стан московского «Локомотива». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

«Политика Сегодня» написала, что руководство «Ниццы» готово заплатить за трансфер футболиста требуемые 12 миллионов евро. Отмечается, что игрок должен приехать во Францию в течение дня и пройти углубленный осмотр у медиков.

Полузащитник перешел к столичным «железнодорожникам» летом прошлого года. Его соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.