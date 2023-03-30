Спорт 30 марта 2023, 00:07 Полузащитник Кварацхелия решил остаться в «Наполи»

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Грузинский футболист Хвича Кварацхелия согласился на продление соглашения с неаполитанским клубом «Наполи». Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

Новый контракт рассчитан до июня 2028 года. Инсайдер утверждает, что стороны согласовали последние детали договора. В нынешнем сезоне полузащитник отыграл за команду 30 матчей. Он записал в свой актив 14 голов и отметился 16 результативными передачами.