Спорт 31 августа 2023, 15:00 Полузащитник Кузяев назвал желание открыть для себя новую страну причиной перехода из «Зенита» в «Гавр»

Читать 360tv в

Российский футболист, полузащитник Далер Кузяев захотел открыть для себя новую страну и культуру и перешел из петербургского «Зенита» в французский клуб «Гавр». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Футболист также заявил, что давно хотел попробовать свои силы в новом чемпионате. По словам полузащитника, есть много причин чувствовать себя счастливым именно в «Гавре».

Реклама

Отмечается, что контракт Кузяева с французским клубом будет действовать до лета 2025 года.