Полузащитник «Крыльев» Зиньковский перейдет в «Спартак» за 240 млн рублей

«Спартак» заплатит клубу «Крылья Советов» 240 миллионов рублей за трансфер полузащитника Антона Зиньковского. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание «РБ Спорт».

В ближайшее время московский клуб планирует публично огласить информацию о переходе спортсмена.

В составе «Крыльев» 26-летний полузащитник выступает с 2019 года. Его признали лучшим ассистентом РПЛ в прошлом сезоне. Ему удалось забить четыре мяча и сделать 11 результативных передач в 30 играх чемпионата России по футболу.