02 марта 2023, 17:52
Полузащитник «Крыльев Советов» Рахманович объяснил снижение уровня РПЛ
Полузащитник самарских «Крылышек» Амар Рахманович признался изданию Sport24, что ему нравится играть в Российской премьер-лиге.
«Хотя, на мой взгляд, в Турции чуть труднее. Темп игры там повыше, подинамичнее. А уровень РПЛ в последние годы упал», — цитирует Рахмановича РИА ФАН.
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По его мнению, снижение уровня РПЛ объясняется тем, что в лиге много российских футболистов, чувствующих себя «слишком комфортно».
Футбол
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