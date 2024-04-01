Спорт 01 апреля 2024, 16:07 Полузащитник «Краснодара» Сперцян высказал мнение, что у его команды еще будет шанс обыграть «Зенит»

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У «Краснодара» еще будут шансы обыграть «Зенит» в чемпионской гонке Российской премьер-лиги. Об этом изданию «Чемпионат» сообщил полузащитник Эдуард Сперцян.

Спортсмен добавил, что сейчас главное — продолжать работать.

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«Шансы еще будут. Это футбол. Он интересный. Продолжаем работать. Сейчас приедем домой — не были там около месяца», — процитировал RT Сперцяна.

«Краснодар» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на первом месте, имея в арсенале 41 очко.