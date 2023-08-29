Спорт 29 августа 2023, 23:29 Полузащитник «Краснодара» Черников может перейти во французский клуб

Читать 360tv в

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников может перейти в «Лион». Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на «Чемпионат».

Французский клуб предложил за 23-летнего футболиста пять миллионов евро. Данное предложение не удовлетворило «Краснодар». Команда рассчитывает получить за спортсмена больший гонорар.

Реклама

Ранее стало известно, что защитник московского «Динамо», игрок сборной Грузии Саба Сазонов перейдет в итальянский клуб «Торино». За спортсмена предложили три миллиона евро.