Полузащитник Кейсуке Хонда усилил состав голландского «Витесса»

По данным издания, 33-летний японец заключил соглашение с командой из Нидерландов на правах свободного агента. Договор действует до конца текущего сезона. Отмечается, что нынешний наставник голландского клуба Леонид Слуцкий был главным тренером ЦСКА, когда Хонда выступал за москвичей. В составе армейцев полузащитник дважды выиграл национальный Кубок, а также чемпионат России.