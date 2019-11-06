Полузащитник Кейсуке Хонда усилил состав голландского «Витесса»
Бывший хавбек московских армейцев Кейсуке Хонда подписал контракт с голландским «Витессом». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный портал клуба.
По данным издания, 33-летний японец заключил соглашение с командой из Нидерландов на правах свободного агента. Договор действует до конца текущего сезона. Отмечается, что нынешний наставник голландского клуба Леонид Слуцкий был главным тренером ЦСКА, когда Хонда выступал за москвичей. В составе армейцев полузащитник дважды выиграл национальный Кубок, а также чемпионат России.