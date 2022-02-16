Полузащитник Карраскаль близок к переходу в ЦСКА

Хавбек «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль Норман Капуозо вылетел в Россию для прохождения медобследования перед переходом в московское ЦСКА. Об этом сообщило РИА ФАН.

ИА Nation News написало, что руководство московских армейцев может заключить с 23-летним колумбийцем договор аренды с правом последующего выкупа. Уточняется, что футболист играет за «Ривер Плейт» с 2020 года. До этого он выступал за колумбийский «Мильонариос», испанскую «Севилью» и львовские «Карпаты». Рыночную стоимость игрока оценивают в 6,20 миллиона евро.