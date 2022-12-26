Спорт 26 декабря 2022, 08:23 Полузащитник «Карабаха» Малиновски может продолжить карьеру в «Краснодаре» — СМИ Sport24: полузащитник «Карабаха» Малиновски может перейти в «Краснодар»

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Руководство «Краснодара» ведет активные переговоры с клубом «Карабах» по трансферу 26-летнего атакующего полузащитника Кади Боргеса Малиновски, сообщил Sport24. По данным издания, бразилец подписал контракт с азербайджанской командой до лета 2027 года, однако «Краснодар» уже близок к заключению соглашения по его переходу.

В сезоне-2022/23 Малиновски поучаствовал в 31 игре за «Карабах». Он смог забить восемь голов и совершить 11 результативных передач.

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По оценкам футбольного портала Transfermarkt, трансферная стоимость спортсмена оценивается в 1,2 миллиона евро.

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Ранее СМИ также сообщали, что в ФК «Краснодар» может продолжить карьеру 21-летний центральный защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович, который в этом сезоне провел 27 матчей и сделал две результативные передачи. «Краснодар» готов выплатить за спортсмена компенсацию в размере до 12 миллионов евро, сумма будет зависеть от способа и темпа выплат. Кстати, прошедшим летом краснодарский клуб уже пытался подписать этого игрока