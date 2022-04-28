Полузащитник «Ювентуса» заинтересовал «Атлетико»

В сферу интересов мадридского «Атлетико» попал хавбек «Ювентуса» Уэстон Маккенни. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

Отмечается, что в составе «Ювентуса» играет Альваро Мората, которого туринский клуб арендовал у «Атлетико». Руководство команды готово подписать с ним постоянный контракт, но не хочет платить за него 35 миллионов евро, которые обозначены в договоре аренды. В связи с этим «Ювентус» рассматривает вариант с обменом Мората на Маккенни.