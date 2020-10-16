Полузащитник из «Челси» перешел в «Спартак»

Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешел в московский «Спартак». Об этом столичный футбольный клуб сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Мозес присоединится к «Спартаку» в ближайшее время, говорится в заявлении пресс-службы красно-белых. Арендное соглашение с 29-летним нигерийским футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона. Кроме того, договор предполагает также возможность выкупа трансфера игрока.

Мозес также поделился своими впечатлениями о переходе в столичный клуб. В своем видеообращении он назвал «Спартак» одним из величайших европейских клубов. Футболист также рассказал о том, что очень ждет встречи с новыми одноклубниками. Видеообращение Мозеса было размещено в Instagram-аккаунте красно-белых.

Виктор Мозес с 2012 года был игроком «Челси», но также играл на правах аренды за «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер». Также Мозес отыграл 38 матчей за сборную Нигерии. За это время футболист забил 12 мячей.