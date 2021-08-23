Полузащитник «Химок» Глушаков заявил о желании вернуться в сборную России

Футболист Денис Глушаков хочет вернуться в национальную сборную России. Полузащитник «Химок» отметил, что готов упорно трудиться, чтобы показать себя в лучшей форме. Об этом написал ТАСС.

Также спортсмен назвал причину, по которой не выступал за сборную с 2018 года. По его словам, это связано далеко не с плохой игрой, сообщило ИА Nation News.

«Я последнего слова еще не сказал в национальной команде. Думаю, что меня убрали из сборной не из-за результатов, а за какие-то интриги и прочее», — подчеркнул Глушаков.

Свой последний матч 34-летний футболист сыграл в составе национальной сборной весной 2018 года против команды Бразилии. Всего в составе команды Глушаков провел 57 матчей.