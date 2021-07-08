Полузащитник Глушаков останется в подмосковных «Химках» до конца сезона-2023/24

Экс-полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков продлил контракт с подмосковными «Химками». Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба из Подмосковья.

Глушаков останется в команде до конца сезона-2023/24. Спортсмен заявил, что новый контракт был подписан сразу после начала предсезонных сборов. Он отметил, что договорился с клубом на максимально взаимовыгодных условиях.

Спортсмен стал выступать в составе «Химок» еще в прошлом сезоне. Он выступил на 15 матчах чемпионата России по футболу. За это время спортсмен отметился тремя голами.