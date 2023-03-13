Спорт 13 марта 2023, 22:27 Полузащитник Глебов стал игроком ЦСКА

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Хавбек Кирилл Глебов и московский ЦСКА подписали долгосрочный договор, сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал столичного клуба.

«Армейцы» поздравили 17-летнего футболиста с попаданием в свой стан и пожелали ему успешных выступлений.

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Отмечается, что полузащитник провел с основным составом команды все зимние сборы и отыграл два матча после начала сезона.

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В активе ЦСКА — 32 очка после 19 туров Российской премьер-лиги. Клуб находится на пятой позиции в турнирной таблице.