13 марта 2023, 22:27
Полузащитник Глебов стал игроком ЦСКА
Хавбек Кирилл Глебов и московский ЦСКА подписали долгосрочный договор, сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал столичного клуба.
«Армейцы» поздравили 17-летнего футболиста с попаданием в свой стан и пожелали ему успешных выступлений.
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Отмечается, что полузащитник провел с основным составом команды все зимние сборы и отыграл два матча после начала сезона.
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В активе ЦСКА — 32 очка после 19 туров Российской премьер-лиги. Клуб находится на пятой позиции в турнирной таблице.
ЦСКА
Футбол
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