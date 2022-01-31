Полузащитник Фаустино Анджорин ушел из «Локомотива»

«Локомотив» досрочно расторг контракт с полузащитником Фаустино Анджорином. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Анджорин, игрок «Челси», выступал за «Локомотив» на правах аренды. Сейчас футболист проходит курс реабилитации после перелома плюсневой кости.

«Исходя из лимита на легионеров, ФК „Локомотив“ не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду. Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере», — сообщили в пресс-службе.